12 oct 2020

Co las botas cowboy no hay punto intermedio: o las amas o las odias (estas de Stradivarius te harán equilibrar la balanza hacia el lado positivo). Lo mismo ocurre con los conjuntos de punto. O te sientes como una morcilla de Burgos porque crees que no te favorecen o te conviertes en la reina del street style nada más mirarte al espejo. Ambos combinados es un tándem curioso, y a priori, nada favorecedor... pero como pasa con los grandes looks, todo cambia cuando lo ves puesto en la web de las firmas. Bienvenido sea el mix and match digno de la mismísima Olivia Palermo en sus paseos con Mr. Butler. Esto es lo que nos ha pasado cuando hemos visto uno de los conjuntos de punto de nueva temporada de Uterqüe.

Consta de dos piezas: un jersey negro, (69 euros) con mangas ligeramente abullonadas y lunares en blanco (¡Si eres 'lunarholic' habrás sentido un vuelco al corazón!) de cuello cisne y una falda tubo, (69 euros), de punto con una avertura de lo más sexy. Un lookazo que no entiende de temporadas y que podrás ponerte junto o combinado con las prendas más básicas de tu armario. Veáse, una camisa blanca y unos jeans.

Lo más cool de todo el look, no es el dos piezas, que también. Si no el hecho de que la modelo lo lleve con botas cowboy, una de las tendencias de la temporada. Y las favoritas de Sara Carbonero, todo hay que decirlo.

¿Qué opinas de este look? Para ti, ¿es un claro SÍ o un NO?