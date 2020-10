9 oct 2020

A estas alturas de la temporada, confesar que el tejido efecto piel se ha convertido en uno de nuestros favoritos no es ninguna novedad. No ha habido prenda estos meses que no se haya declinado recurriendo a este atractivo y suave material. Desde camisas, capaces de conseguir que cualquier look sea un diez, a seducir a la falda de la temporada: el patrón midi. Pero esta fiebre va mucho más allá y por eso el último descubrimiento que hemos hecho en Lefties no podía quedarse en un segundo plano.

Se trata de un vestido de corte camisero con las mangas abullonadas y un cierre frontal de botones. El largo mini lo hace además perfecto para poder combinarlo con una minifalda o superponerlo a unos vaqueros pitillos.

Vestido camisero de tejido efecto piel, de Lefties (15,99 €). pinit

El vestido está disponible en la web de Lefties por 15,99 euros, de las talla XS hasta la XXL, y lo que es aún mejor, puedes encontrarlo en tono marrón y negro.

Vestido camisero negro de tejido efecto piel, de Lefties (15,99 €). pinit

Dos versiones de un mismo vestido con los que solucionar looks tanto de día como de noche y que siempre son una apuesta segura.