13 oct 2020

Si eres de las que piensas que amar la moda significa comprar la última tendencia, te interesa lo que te vamos a contar. En realidad, por apetecible que sea renovar constantemente el armario, la verdadera magia de la moda se produce cuando eres capaz de visualizar distintos looks con más o menos básicos, gracias a modificaciones clave que actualizan tu fondo de armario. Tiene sentido: caminamos hacia un paradigma en el que nos va a importar más la calidad que la cantidad de ropa que tenemos, así que todos los trucos que hasta ahora solo ponían en práctica las expertas, tienen que pasar al dominio público. El primer paso es este: dominar los accesorios. Los clásicos: cinturones, pañuelos, adornos para el pelo.

Los pañuelos son un 'must' en el armario de las señoras de toda la vida y tienen que entrar, también, en el nuestro. Si has heredado una caja de pañuelos de algún familiar, este es el momento de comenzar a usarlos. A la manera clásica, en el cuello o incluso como pañoleta en la cabeza (el revival de los años 70 nos lo permiten todo). O, como sugiere la influencer vestida de Louis Vuitton, como cinturón: pañuelos, fulares y bufandas de seda pueden ir a la cintura de monos para renovar totalmente el look.

Más ideas imperdibles que también tienen que ver con la cintura: los recurrentes cinturones. Nos hemos quedado prendadas de cómo una cadena metálica de Chanel adorna y renueva absolutamente unos vaqueros. No es difícil encontrar un cinturón cadena, pero si te apetece adornarlo como en la foto puedes aplicar charms o pequeños broches. Otra opción: un espectacular cinutrón obi, de inspiración japonesa. O, sencillamente, un cinturón ancho. Queda fastuoso sobre cualquier americana ligera y así la puedes llevar del verano al otoño.

No descartes de ninguna manera apostar por un peinado adornado para renovar tu look. Este truco es especialmente útil cuando decides recurrir a los 'total look' negros que te salvan la vida durante todo el invierno. No puede ser más fácil. Se trata de aplicar a lo largo de la melena recogida en una trenza horquillas adornadas, por ejemplo con perlas. Puede valer cualquier tipo de horquilla que tenga brillo o color. ¿A que ya no parece que vas vestida con básicos? Este es un trucazo.