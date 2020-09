15 sep 2020

Tenemos dudas. Muchas. Demasiadas. Porque este nuevo accesorio de Zara, un top de pedrería tan absurdo como maravilloso, se ha metido en nuestra cabeza y no nos lo podemos sacar. ¡Si parece sacado del armario de Carrie en 'Sexo en Nueva York'! Ya nos pasó con los guantes de nueva colección de la firma, más que agotados, pero con esto nos asaltan las dudas a la hora de comprarlo. ¿Nos lo sabremos poner? ¿Es fácil de combinar? Tranquila, tenemos las respuestas a todas esas dudas. Sobre todo porque ya tenemos antecedentes, al principio de temporada H&M sacó algo parecido pero en versión collar de hombro y no solo arrasó, también se convirtió en nuestra prenda joya favorita. Por eso hay que ser más atrevida y llevárselo, es tan Paco Rabanne que nadie sabrá que lo has comprado en Zara. Y cuando te quieras dar cuenta, estará agotadísimo.

Top de pedrería, de Zara (29,95 euros).

Se trata de un top metálico con detalles de pedrería, algo así como si fuera la parte de arriba de un bikini, que se abrocha al cuello como un collar. Cuesta 29,95 euros y es talla única pero no te preocupes, es amplio y te servirá tengas la talla de pecho que tengas. Pero el problema viene cuando tienes que pensar con qué combinarlo. Pues no te compliques la vida: con una camiseta blanca. Así lo hacen en la web de la firma de Inditex y exactamente así lo vamos a hacer nosotras. Debajo, uno vaqueros o pantalones negros serán suficientes porque la idea es darle todo el protagonismo a este singular accesorio.

Detalle del top de pedrería de Zara, que queda ideal con una sencilla camiseta blanca debajo.

El que promete ser el accesorio de la temporada aún está disponible pero estamos seguras de que se están vendiendo unidades sin parar porque hace mucho que no vemos algo tan especial entre las novedades de accesorios de Zara.