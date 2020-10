15 oct 2020

Desde que empezó la temporada, la falda midi se ha consolidado como una de las apuestas infalibles e imprescindibles en cualquier estilismo que se precie de tendencioso. La variedad es tan grande como su versatilidad, y admite desde el estampado animal hasta el tejido efecto piel. Pero si hubiera que destacar a una entre todas ellas, esa es la vaquera.

Si la versión clásica ya nos sedujo a comienzos del otoño, la que acabamos de encontrar en Sfera nos ha parecido fascinante. Y no es para menos porque es una mezcla perfecta de todo lo que tu armario necesita ahora mismo.

Falda tubo vaquera con detalles desgastados, de Sfera (29,99 €). pinit

Por un lado, el patrón midi por debajo de la rodilla, un clásico donde los haya, y con una apertura frontal, que aporta un efecto estilizador. Conjuntarla con un sencillo jersey de punto en tono malva y unas sandalias de tiras con medias es la fórmula cotidiana más efectiva.

Sin embargo, las posibilidades de esta falda no terminan ahí. El efecto moderno y transgresor lo aportan los rotos y detalles deshilachados tanto en el bajo como en las piernas. Un guiño a la tendencia grunge que se adapta a las necesidades urbanas y toma un giro más elegante mezclada con una americana de cuadros y un top bandeau de piel.

Después de ver las infinitas opciones que la falda nos ofrece no no queda duda de que estamos ante la pieza clave con la que solventar más de un look de cara a los próximos meses. Pero tendrás que darte prisa, porque solo cuesta 29,99 euros y está disponible en talla 34.