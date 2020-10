19 oct 2020

Teletrabajo, poca vida social, la llegada del frío.... Hay muchos factores que han influido en un cambio sustancial en nuestra forma de vestir. Ahora buscamos más comodidad, menos ataduras, prendas fáciles y versátiles que nos sirvan para estar en casa o para salir a la calle. Las firmas se están poniendo las pilas y han captado la nueva tendencia a la perfección. Oysho ha apostado por conjuntos suaves y calentitos que nos encantan, Primark por sudaderas XXL para llevar en casa o fuera y H&M no deja de deleitarnos con jerséis y cárdigans amorosos a precios asequibles. Pues bien, Stradivarius ha sido la última en apuntarse a esta tendencia comfy con un conjunto de canalé en diferentes colores que te puedes poner para estar en casa o para salir a calle porque tienen mil y una combinaciones. Y son baratísimos. ¿Aún no los has fichado?

Conjunto de canalé de Stradivarius compuesto por crop top de manga larga y mallas. pinit

Se trata de dos piezas de canalé, un crop top de manga larga y escote redondo pronunciado y unas mallas del mismo tejido, también de canalé, de largo tobillero y una goma ancha en la cintura con una doble función: una mayor comodidad y un efecto reductor que notarás al instante. Ambas piezas están hechas en nailon y elastano y hay tres colores: rosa, negro y verde. Aunque, sin duda, los que te van a dar más juego son las de color porque las mallas negras las tenemos más vistas y este invierno nos apetece innovar.

Las malas tienen un refuerzo en la cintura que igual que te permite una mayor comodidad, también crea un efecto reductor. pinit

Tanto el top como las mallas cuestan 12,99 euros cada una, pero se están agotando en algunas de las tallas dipsinibles, que son desde la XS hasta la L en el caso de las mallas y hasya la XL en el top. Date prisa porque a simple vista paracen solo conjutnos para estar en casa o hacer deporte -yoga o pilates, por ejemplo- pero en la propia web de Stradivarius nos han demostrado que con este conjunto también se pueden crear looks de calle y llenos de tendencia, usando solo una de las dos partes o ambas. Y te enseñamos dos ejemplos que, además, incluyen las dos botas que se llevan esta temporada, las de agua -también llamadas de pescador- y las de cowboy.

Puedes combinar tus mallas de canalé con botas de pescador y un jersey. pinit

Con sobrecamisa y botas cowboy. pinit

¿Eres del look uno o del dos? Anímate a combinarlos a tu gusto pero eso sí, sorre apor tu conjunto de canalé en cualquiera de los colores dispinibles porque se va a agotar en cuestión de días. Palabra de experta.