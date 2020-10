13 oct 2020

Con la nueva colección de Stradivarius tenemos mucho trabajo. Nos referimos a trabajo del bueno, de shopping y combinaciones de looks porque hay tantas prendas y accesorios a las que sacarles partido que esto es un no parar. Botas de estilo cowboy de lo más llamativas, abrigos que se pueden llevar como vestido, vaqueros bordados... todas son especiales. Pero con las que más vas a llamar la atención va a ser con algunas de las novedades de vinilo que acaban de llegar, un tejido brillante y muy poderoso que aunque siempre se ha asociado con looks de noche, está conquistando el otoño con estilismos de día inesperados. Toma nota de estas dos piezas, unos leggings y un pichi con las que vas a arrasar. Y ninguna llega ni a los 30 euros.

Leggings de vinilo de las novedades de Stradivarius (19,99 euros).

La primera prenda que hemos fichado ha sido esta: unos leggings de vinilo, ajustados, de largo tobillero y con elástico en la cintura, para que sienten como un guante y no se marquen ni botones ni cremalleras. Son de esos que hacen efecto reductor y se pueden llevar con lo que quieras, porque se adaptan al cuerpo gracias a un ligero porcentaje de elastano en su composición. Nos encanta cómo los han combinado en la web de Stradivarius, con un conjutno de punto de top y cárdigan, pero también puedes llevarlos con una camisa de popelín oversize y un chaleco de punto. En los pies, admiten todo, desde botas militares hasta zapatillas. ¡Tú eliges! Cuestan solo 19,99 euros y hay tallas desde la XS hasta la XL.

Pichi de vinilo, de la nueva colección de Stradivarius (25,99 euros).

La otra prenda que nos ha encantado para el otoño es este pichi, también de vinilo, con un punto sesentero maravilloso y que puedes llevar las 24 horas del día desde ahora hasta primavera. Con bolsillos delanteros vistos, se abrocha con botones también en negro en toda la parte delantera, tiene tirantes y escote cuadrado y dos costuras verticales en los laterales que marcan la figura y evitan el 'efecto saco' que pueden tener estas prendas. Cuesta 25,99 euros y hay tallas desde la XS hasta la XL. Lo puedes llevar con una camisa o jersey de cuello vuelto debajo y queda ideal tanto con botas de cordones -como lo proponen en la marca- como con botines también de aire retro.

Nosotras ya somos fans incondicionales del vinilo, ¿y tú? Seguro que después de ver estas propuestas, no te has podido resistir.