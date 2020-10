20 oct 2020

Las camisas blancas son la prenda estrella del fondo de armario. Y no les vamos a quitar mérito, combinadas con pantalones negros o vaqueros consiguen el look perfecto para el entretiempo. Pero también es cierto que a veces nos apetece darle un giro de color a nuestro aspecto, sin salirnos del minimalismo, y eso lo vamos a conseguir con una camisa de otro color: azul. Es perfecto si lo combinas con tus jeans favoritos -Isabel Preysler lo demostró con este look connuna de rayas-, pero queda mejor aún si eliges unos pantalones negros. Pueden ser de todo tipo, denim, de vestir, paperbag, jogger... Hemos buscado las piezas low cost perfectas para construir este estilismo tan sencillo como elegante. Si le añades una gabardina y unos botines, habrás logrado el conjunto estrella del otoño.

La idea nos la ha dado esta influencer, Stephanie Hill (@thestylebungalow), con una camisa de Sezane azul que lleva remangada y un pantalón negro de tiro alto, pierna ancha y cinturón con hebilla todo del mismo tejido. Y aunque adoramos la firma francesa, hemos recurrido a nuestras marcas low cost de siempre para copiarle el look por muy poco dinero. Un look al que le puedes añadir capas, desde un jersey o cárdigan, hasta una gabardina o abrigo cuando bajen del todo las temperaturas.

De momento vamos a empezar por la estrella del look, la camisa azul, y ha sido en Zara donde hemos encontrado la más bonita. Es de popelín, con corte oversize, en un azul intenso y bolsillo delantero y cuesta 29,95 euros. Y lo mejor es que puedes encontrar una variedad de tallas que, la verdad, se ve en pocas prendas de la firma de Inditex: desde la XS hasta la XXL. Todas disponibles, además.

Camisa azul de popelín, de Zara (29,95 euros).

Para el pantalón hemos recurruido a H&M y hemos encontrado uno muy parecido al que lleva la influencer, pero todavía más cómodo. Es paperbag, negro, de largo tobillero y cuesta solamente 24,99 euros. Y la mejor noticia de todas es que nadie se va a quedar sin él porque puedes encontrarlo desde la talla 32 hasta la 50.

Pantalón negro con cinturón, de H&M (24,99 euros).

Un look sencillo, de los que nunca fallan, que puedes alternar con otras prendas y no complicarte la vida esas mañanas en las que no sabes qué ponerte.