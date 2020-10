20 oct 2020

Confirmamos: somos legión las que estamos en plan reducción presupuestaria, un poco por sensatez y otro poco por previsión. Sin embargo, podemos levantar un poco la mano con la cuestión del ahorro si lo que nos proponen son auténticos chollos, prendas con una versatilidad y pertinencia máxima que no vamos a parar de ponernos en toda la temporada. Una de ellas es el chándal, el total look más recurrente este otoño que, gracias al boom de la ropa cómoda, podemos vestir en plan urbano fuera del casa y del gimnasio. Eso sí: mejor en la versión 'ficha del Parchís' y color block que proponen influencers como Emili Sindlev. En Lefties, sudadera y pantalón en colores vibrantes, te sale por menos de 12 euros. Locura.

La chaqueta americana ligera de Lefties tiene unos preciosos cuadros rosa. pinit

Otra prenda clave de cada temporada es la chaqueta americana, aunque este otono tenemos que llevarla sí o sí con un estampado de cuadros. El de la blazer que hemos localizado en Lefties es genial: combina varios tonos de marrón y el rosa en uno de los 'prints' que más nos han gustado de todo el low cost. La chaqueta tiene una silueta holgada y un frunce en la manga y cuesta, atención, 19,99 euros. No se pueden fulminar más los precios.





VER 13 FOTOS Es momento de blazers y estas son las 13 más originales y que llegan hasta la XL

Un básico que sienta como una guante: el vestido camisero efecto piel de Lefties. pinit

Por último, no podemos dejar de sugerirte uno de los best sellers de Lefties: un vestido efecto piel que la marca propone en negro (nuestro favorito) y en un tono marrón claro también muy seductor. Lo que nos gusta de este diseño no es solo el precio (aunque reconozcamos que es extraordinario: 15,99 euros), sino la silueta. Nos encanta el diseño camisero y más bien suelto, con la manga ligeramente abullonada. Favorece sí o sí, no hay pérdida. Y con unas buenas botas militares, arrasas.