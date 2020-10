15 oct 2020

Compartir en google plus

No es ninguna sorpresa: la chaqueta americana es la típica prenda que no sale de nuestros cálculos de moda en ninguna estación. Lo mismo la lucimos de calentita lana en invierno que nos apoyamos en el lino en verano. Este otoño, además de las versiones más previsibles de colores lisos y silueta oversize, debemos prestar atención a una muy concreta: la americana con estampado de pata de gallo. Es así: la estamos viendo por todas partes, desde las grandes colecciones del lujo a los perfiles de las influencers con más tirón. Hasta la fecha no habíamos encontrado ninguna opción en talla grande con una factura a la altura de la propuesta. Pero, por fin, la tenemos gracias a Violeta.

La americana con estampado pata de gallo en talla grande es de Violeta. pinit

Como te decíamos, se trata de un diseño de Violeta, nuestra colección en talla grande favorita, y de ahí que advirtamos que se trata de una inversión. Sus precios están por encima de los habituales del low cost en talla grande, pero estamos seguras de que lo vas a amortizar. Esta americana es prácticamente eterna. Además, el acabado y el tejido tiene calidad, con lo que es una prenda que no te va a dejar mal en ninguna cita importante, de trabajo por ejemplo. Otra ventaja: tiene el largo exacto que nos suele favorecer a todas (ni en la cadera ni demasiado larga). Y el tono, tirando a claro, nos convence totalmente: tiene mucha luz.





VER 10 FOTOS 10 prendas efecto piel de H&M que llegan a la talla 50 y más allá: la tendencia de la temporada a precios permiten darse un capricho

No solo es tendencia de este otoño: se trata de una prenda ideal para citas de trabajo. pinit

La silueta de la americana es clásica: ni ajustada ni oversize ni absolutamente recta. El estampado pata de gallo es de tamaño pequeño, perfecto para combinar con cualquier otro estampado de tamaño grande (con rayas bretonas, perfecto). Incluso puedes llevarla con un vestido de flores, siempre que el 'print' sea de un tamaño considerable. Es una inversión fantástica. Te la llevas a casa, de la talla 44 a la talla 54, por 49,99 euros. Algo más de lo que podrías pagar en otra tienda, pero con la factura que asegura la colección de Violeta. A por ella.