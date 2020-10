22 oct 2020

Aunque parece que la tendencia por excelencia en botas son las de estilo motero con plataforma o cordones, las cowboy siguen pisando fuerte y protagonizan algunos de los mejores looks de la temporada. Y aunque en Stradivarius encontramos un modelo muy original que se va a convertir en tu obsesión, ha sido gracias a Paula Echevarría y Ariadne Artiles cuando hemos fichado las más cómodas. Y no, no tienen nada que ver con las botas atrevidas de Zara de Vicky Martín Berrocal.





Paula Echevarría ha querido compartir con sus seguidores una propuesta de look de otoño que estaba protagonizada por unas botas cowboy negras. Un modelo de Pikolinos de caña media ideal que tiene las costuras a contraste en color naranja que cuesta 169,95 euros. La actriz optó por combinarlas con un minivestido de estampado floral de Brownie y abrigo de Mango en color beige. Un look que completó con el minibolos de Uterqüe.

Sin duda fueron las botas lo que más llamó la atención de los seguidores de Paula y no es para menos. Y es que se trata de unas que forman parte de la colección de Ariadne Artiles para la marca de calzado que se estrenó a principios de mes. Una selección de botas y botines de estilo western que tienen como protagonista la comodidad que caracteriza a la marca.

El modelo de botas cowboy que ha llevado Paula Echevarría es el estrella de esta colección y además de en negro, puedes encontrarlo en un color cuero muy bonito que también lleva las costuras de la caña a contraste. Estas botas son las más cómodas gracias a su plantilla acolchada y una buena inversión que no te quitarás en todo el invierno. ¡Nos encantan!