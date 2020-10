14 oct 2020

Pensábamos que con este modelo cowboy de Stradivarius, habíamos encontrado las botas más originales del momento, sin embargo, ha sido Vicky Martín Berrocal quien lo ha hecho. La diseñadora se ha pasado el juego y ha encontrado en Zara un modelo que mezcla varias tendencias . que están un nivel por encima de las moteras y que seguro que van a protagonizar muchos de sus mejores looks..

Se trata de unas botas en color negro de caña alta con cordones, una de las tendencias que están empezando a emerger y que cada vez vemos más a las influencers. Sin embargo, lejos de parecerse a lo que reina en Instagram, este modelo de Vicky tiene un tacón cuadrado de lo más original Pero no solo eso, además lleva la suela dentada que le da acentúa ese estilo militar y la punta redonda consiguiendo que sea una de las botas más sofisticadas del momento.

"No digo nada y lo digo to'", ha escrito Vicky en referencia a esta última adquisición que ha hecho. Y es que, la socialité no ha podido resistirse a presumir en Instagram de la última compra que ha hecho en Zara y dar envidia a sus seguidores. "Muero de amor con estas botas", ha comentado también enseñando el modelo que está desaparecido en la web de la firma.





Y una de dos, o han tenido tanto éxito que se han agotado en un abrir y cerrar de ojos o es un modelo antiguo que Vicky ha querido sacar ahora. Eso sí, lo que tenemos más que claro es que vamos a probar suerte para buscarlas en tienda, porque nosotras también se las queremos copiar. ¡Nos encantan!