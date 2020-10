26 oct 2020

Entre todos los accesorios de otoño que lo están pegando muy fuerte en las nuevas colecciones del low cost, tenemos que destacar uno inesperado que nos ha pillado por sorpresa pero que viene en una versión apta para los días más nublados y lluviosos. No hablamos de los complementos de piel de Zara, pero podría estar muy cerca.

Para ampliar los detalles de nuestros estilismos de entretiempo más básicos nos quedamos con el mítico gorro de pescador (más propio de las tendencias del verano que de esta temporada) hasta que hemos dado con varios diseños de Primark que nos han hecho cambiar de opinión rotundamente.

Nuestra primera opción: un bucket hat de Primark en color caqui elegido por la influencer Melissa Villarreal para acompañar este abrigo largo y barato, también de la firma irlandesa.

Un modelo que es pura tendencia gracias al tejido acolchado que está arrasando también en los accesorios, y que es la alternativa ideal a los días de lluvia en los que no contamos con el paraguas. "Sienta genial y yo soy muy poco de paraguas, así que es mega útil para los días de lluvia", explicaba Melissa en Instagram.





Pero lo mejor de todo es que cuesta menos de 10 euros y que en la tienda física puedes encontrar mucho modelos en los colores y en los estampados más cool de momento, y en los tejidos más calentitos: con cuadros vichy, de leopardo, de ante, con tejido de felpa...

Gorro de pescador con estampado de leopardo de Primark. pinit

Utilízalos para ir a la oficina con looks que naveguen entre lo sofisticado y lo casual: con blazer y vaqueros, con vestidos midi y botas, con abrigos y faldas. Para salir a pasear, para ir de compras... Un must muy barato que no te vas a quitar hasta el final del invierno.