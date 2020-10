27 oct 2020

No son los botines negros de Jennifer López pero están a la altura (y eso que no llevan tacón). Estos botines planos de Uterqüe con suela track no dejan de triunfar entre las influencers de Instagram, tanto que ya están prácticamente agotados y con lista de espera. Lo que no nos extraña nada.

Hablamos de tres modelos muy diferentes entre sí pero con varias cosas en común: encajan a la perfección con todo tipo de estilismos, son súper cómodos y versátiles, por lo que están creados para llevarlos de la mañana a la noche todos los días de la semana y con todas las prendas de tu armario (vestidos, faldas, pantalones, vaqueros...), y son la mejor opción para completar looks de otoño e invierno en días de lluvia.

Video: Las botas más bonitas para completar tus looks más elegantes

Nuestra primera opción es para los botines que la influencer Lucía Rivera no deja de ponerse con todos sus looks de temporada. Unos lisos en color marrón y tejido de piel, caña alta con elásticos en los laterales y suela track para experimentar el mayor confort y para ganar, visualmente, unos centímetros de altura. Lucía los combina con pitillos negros y abrigo masculino clásico pero también con un mono worker en verde caqui que sienta de maravilla.

Por no hablar de lo bien que sientan con falda plisada y cazadora. Tienen un precio de 139 euros y solo están disponible en las tallas 40 y 42 pero con futura reposición. Apúntate a la lista de espera y espera a que te lo notifiquen.

Seguimos con un clásico, unos botines negros con cordones y plataforma pero con un detalle que marca la diferencia: su piel tiene grabado tipo coco y nos encanta. Lleva las botas estilo mililitar a otro nivel y presume de estilo. En Instagram las hemos visto combinadas con básicos: jersey negro, falda efecto piel, blazer gris y boina de cuadros vichy. Cuestan 139 euros y están agotadas totalmente en todas las tallas.

Por último, una versión similar pero en un color solo apto para atrevidas: el blanco crudo y el juego que puede dar en cualquier outfit de otoño e invierno. Por ejemplo: pantalones de punto en canalé, jersey blanco y chaqueta en el mismo color que el calzado. La buena noticia es que de este modelo hay más tallas disponibles (36,37,39,41 y 42) y cuesta lo mismo que los anteriores. Ahora ya no hay excusas para hacerte con los botines de tus sueños.