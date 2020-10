25 oct 2020

A veces nos empeñamos en apostar por las últimas tendencias. Queremos tener lo más moderno, lo que se lleva ahora mismo, lo más novedoso para desmarcarnos del resto y ser la más fashion del grupo. Pero no nos damos cuenta de que, por mucho que nos queramos resistir, al final son los básicos los que nos salvan el día a día. Y más aún en estos tiempos. Pasa con la ropa, cada vez más sencilla y cómoda, y pasa con los accesorios. Sobre todo con el calzado. Aunque miremos con envidia las botas más llamativas de Zara por culpa de Vicky Martín Berrocal, en el fondo lo que nos hace falta es un par de botas todoterreno que podamos llevar todo el día y con cualquier look. Y las hemos encontrado, solo que hemos llegado un poco tarde porque son de Mango, baratísimas, pero están agotadas en todas las tallas. Hay esperanza, tranquila, la lista de espera está abierta y prometen reponer stock.

El modelo es este, fabricadas en piel 100% bovino, de caña alta que se puede llevar estirada o con pliegues, punta cuadrada y un tacón de madera cuadrado que tiene la altura justa sin perder comodidad. Y no solo llama la atención su color arena que pega con todo, es que además están rebajadas y mientras antes costaban 79,99 euros, ahora se han quedado en 49,99 euros porque han pasado a formar parte de la sección de rebajas mid season de Mango. Pero malas noticias, han volado en todas las tallas, desde el 35 hasta el 42. Solo nos queda una esperanza, apuntarnos a la lista de espera y que nos avisen cuando llegue nuestro número.

Un diseño que ya le hemos visto a influencers como Mery Turiel o María Pombo y no nos extraña, pegan con todo. Con un vestido de inspiración boho, con uno de punto o con una falda midi de piel. también con vaqueros pitillo, metidos por dentro o con unos pantalones bermudas. Un último consejo: si no quieres esperar, tienes el mismo modelo en marrón oscuro a la venta en Mango. Eso sí, en este caso son de nueva colección y no están rebajas, pero aún hay números disponibles.