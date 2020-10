27 oct 2020

Inditex está cambiando las reglas del juego de las compras. Otra vez. De forma magistral. Otra vez. El gigante de Arteixo se está convirtiendo en un Google 'fashionista': cualquier cosa que te imagines y busques, lo encuentras en una de sus tiendas. Da igual que sea un carrito de la compra (en Zara) o un vestido de boda (en Oysho). Pero, sin duda, la palma se la lleva Zara Home, donde podemos encontrar desde lo obvio (decoración) a una tabla de la plancha vintage, libros de moda, útiles de jardín, una barbacoa, recetas de cocina o la ropa más bonita de la temporada. ¿Nuestro último flechazo? Una blusa súper romántica que, además, podremos llevar a juego con nuestra hija.

Tenemos que reconocer que, lo que hemos tenido con esta blusa de cuello bobo de Zara Home (25.95 euros), más que un flechazo ha sido un enamoramiento profundo por capítulos, como en las mejores novelas románticas. Primero, nos fijamos en el detalle de su cuello bordado casi por casualidad, buscando en la web de la firma de Inditex un conjunto de estar por casa tan cómodo como este de Vicky Martín Berrocal. Después, descubrimos que se trataba de una maravillosa blusa de popelín que, aunque estaba pensada como pijama, nosotras queríamos para salir a la calle. Y, al ir a darle a comprar, nos enteramos de que iba a conjunto con un dos piezas infantil que nos permitiría ir a juego con nuestra hija. Y claro, ¿quién podía resistirse?

Aunque en origen, como decíamos, se creó como un pijama, no es la primera vez que nosotras usamos ropa de ir a dormir o estar por casa para salir a la calle. Y, sin duda, esta blusa tiene todas las papeletas para convertirse en la protagonista de nuestros looks más románticos. En su versión adulta (tallas S, M y L), nos la imaginamos casi en cualquier combinación: con vaqueros para looks ´casual', con una falda de silueta lápiz en estilismos muy femeninos, con un traje formal para suavizar un look 'working girl',o bajo una chaqueta o un jersey de punto para dar formaa una de las tendencias de la temporada. Para ir a juego con las más pequeñas de la casa (29.95 euros, en tallas desde 1 a 9 años), ellas podrán usarla, además de como pijama, debajo de sus petos o vestiditos. ¡Y seréis la envidia de Instagram... y del parque!