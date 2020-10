28 oct 2020

Si todavía no tienes una chaqueta de punto en tu armario ficha la más bonita de H&M que tiene lista de espera o esta de Parfois que está en los cinco colores más bonitos. Sin embargo, si ya tienes una pero no sabes como combinarla, atenta a la idea que propone Sara Carbonero. La periodista ha compartido uno de sus últimos looks en su perfil de Instagram y que está formado por prendas de la colección de su marca Slow Love para Cortefiel.

Sara presentó junto a Isabel Jiménez una colaboración que ha hecho Slow Love, la marca que llevan las dos amigas, con Cortefiel. Una selección de prendas versátiles y muy ponibles protagonizadas por este estilo romántico y boho característico de la marca que han tenido mucho éxito. Colección que no ha tenido mejores modelos que las propias Sara e Isabel y que ellas misma se han encargado de promocionar a través de su perfil. La periodista ha querido compartir uno de sus looks favoritos en su perfil y con él ha enseñado una forma ideal de combinar la chaqueta de punto.

En dicha foto, Sara Carbonero luce un cárdigan de punto grueso de corte oversized y largo en color gris y con adorno de flecos en los hombros. Una prenda que cuesta 69,99 euros y que también está disponible en beige y que Sara la combinó con un vestido de punto canalé en color verde caqui con escote en pico y unas botas cowboy negras de ante de It Shoes. Ideal, ¿verdad? Una fórmula perfecta para esta época en la que el frío no aprieta demasiado y que sienta de maravilla. La periodista añadió también su complemento favorito: un sombrero negro con el que dio un toque sofisticado al look. ¡Nos encanta!