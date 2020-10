13 oct 2020

Cuando un look nos queda bien, intentamos explotarlo al máximo y reinventarlo en mil y una versiones. Todas tenemos claro cuáles son esos estilismos que sacan nuestra mejor versión, y puede ser una silueta que nos favorezca, unos colores o estampados que nos sienten de maravilla o una combinación de prendas infalible con la que estamos seguras de que vamos a acertar. Lo importante es saber identificarlos, y Nuria Roca sabe cuál es su apuesta ganadora. Así que sí, la presentadora ha vuelto a acertar con ella en sus ya famosos en Instagram #momentorecibidor.





Si tuviéramos que jugar todos nuestros ahorros al caballo de estilo ganador de Nuria Roca, sin duda la combinación por la que apostaríamos sería la de falda midi y botines. La presentadora se ha decantado por ella en un sinfín de ocasiones, y cada vez que lo hace, gana. En esta ocasión, además, ha sumado otro elemento que también se ha convertido en una de sus señas de identidad 'sartorial': la de mezclar estampados atrevidos con prendas de color flúor.

Esta vez Nuria Roca se ha marcado 'un Letizia' y ha recuperado prendas que ya tenía en su armario: unos botines estilo 'cowboy' de Zara de la temporada pasada y un llamativo jersey oversize de punto naranja de Society Designers que hace unos días lució con una original falda de lentejuelas azul también del gigante de Inditex y que, en esta ocasión, ha combinado con un diseño midi de 'animal print' de cebra en blanco y negro.

Sin duda, un look atrevido, maximalista y de lo más favorecedor. Y es que Nuria Roca sabe bien que quien no arriesga, no gana, y ella ha venido a Instagram a ganar (y ganarnos) con sus estilismos.