21 oct 2020

Llega la época de lluvia y el qué ponerte se convierte en un reto mucho más difícil si no quieres acabar empapada. Por ello, recomendamos hacerse con algún abrigo que sea impermeable para este tipo de días como estos plumíferos de Lefties o, por supuesto, un chubasquero. Este último es la prenda que ha protagonizado el último look de Nuria Roca y que ha encantado a sus seguidores. Después de triunfar con este outfit con vestido de Mango y botines rojos, la colaboradora ha dejado claro que también se le da genial los looks casual (y de lluvia).

Nuria Roca ha dejado más que claro en sus diferente apariciones televisivas que le gustan las prendas coloridas, llamativas y, sobre todo, flúor. Suele apostar por complementos de este estilo para dar vida a prendas más básicas y conseguir así looks originales y sofisticados. Un estilo que al parecer también aplica en su día a día y esta vez lo ha demostrado con un chubasquero en color naranja.

Para esta semana en la que la lluvia ha sido la absoluta protagonista, Nuria ha sacado de su armario un chubasquero largo y con capucha en color naranja fuerte de Calvin Klein. Una prenda que, como ella misma ha explicado, es de la temporada pasada y que ha combinado con prendas más básicas para un outfit perfecto de día a día. Añadió unos vaqueros de corte recto de Citizens of Humanity, una sudadera gris y unas zapatillas blancas de Ash.

Un estilismo que ha gustado mucho a sus seguidores y no es para menos. Y es que, si estás pensando en añadir un chubasquero a tu armario, tienes que hacer como Nuria y optar por uno llamativo para poner color a los días grises. Hay modelo acharolados ideales, pero sin duda escoger uno en colo flúor como este es una decisión de lo más acertada.