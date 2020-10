31 oct 2020

Fue Grace Villarreal la que sorprendió a todos al conseguir este look arrasador con unas botas de Decathlon. En concreto se trata del modelo de equitación que la firma deportiva tiene a la venta y cuestan menos de 15 euros. Unas botas perfectas para los días de lluvia que, al tener la caña muy estrecha, hacen que sean muy estilizadoras y sienten de maravilla. Además, su corte y estilo fino y elegante las hacen aptas para cualquier tipo de look. Y tanto ha gustado el descubrimiento de Grace, que no han tardado en hacerse virales y ya hemos visto cuatro looks para que te inspires si tú también te has hecho con ellas.

1. Con falda y jersey

Lucía Bárcena ha combinado estas botas con un traje de chaqueta y minifalda de estampado príncipe de gales en color gris de Name The Brand. Un conjunto ideal al que añadió, además de las botas, un jersey de punto verde caqui.

2. Blazer larga

Grace Villarreal estrenó estas botas con este look y dejó claro que la mejor manera de combinarlas es añadiendo a tu look una blazer larga. Con un conjunto azul marino de Maje, la influencer arrasó al descubrir estas botas a sus seguidores.

3. Abrigo de cuadros

Ahora que llega el frío, una buena manera de dar vida a tu look con las botas de Decathlon como ha hecho Inma Alarcos: con un abrigo de cuadros. Esta prenda es la tendencia del momento y este modelo de Bimba y Lola que ha llevado ella es ideal.

4. Con chaleco de punto

El chaleco de punto es, sin duda, la prenda estrella del otoño/invierno y por supuesto también queda ideal con las botas de Decathlon. Añade una camisa blanca larga debajo como ha hecho Los Tacones de Lola y... ¡Listo!