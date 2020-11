2 nov 2020

No cesamos en nuestra búsqueda de looks cómodos para estar en casa. Hemos tanteado marcas como Osyho y hemos encontrado conjuntos cómodos y gustosos, perfectos para lo que queremos. También hemos echado un vistazo a lo que llevan las influencers y Vicky Martín Berrocal nos puso tras la pista de un conjunto de Zara Home ideal. Incluso para esos días que no nos queremos quitar ni el pijama, Tamara Falcó nos enseña cómo llevarlo con clase. Pero también nos apetece ponernos algún vestido o prenda que nos haga pensar que tenemos una vida normal. Y sobre todo que nos sirva tanto para estar teletrabajando en casa como para bajar a comprar al supermercado. Pues bien, no podemos estar más contentas con nuestro último hallazgo: es cómodo, original, barato y combina con todo. Es el vestido sudadera de H&M. Te contamos todas sus ventajas.

Vestido sudadera con capucha, de H&M (19,99 euros):

Una prenda que está fabricada en su mayoría de algodón, de corte recto con hombros caídos, puños elásticos, bolsillo canguro delantero -sí, es tendencia este otoño- y lo que más nos gusta, con capucha. Es una mezcla evidente entre vestido y sudadera, que puedes llevar así tal cual (si eres friolera, sustituye los calcetines por unas medias tupidas) o bien con unos leggings o pantalones cómodos para estar en casa. Sus mejores aliadas serán las zapatillas o las botas militares, que le darán un extra al look. Está disponible en cuatro colores: gris, negro, camel y color caqui.

La sudadera vestido de H&M cuesta menos de 20 euros y está dispnible en tres colores: caqui, camel y gris.

Pero tiene dos ventajas más que la hacen más especial aún. La primera es el precio, cuesta solo 19,99 euros, y la segunda es la amplitud de tallas que tiene: desde la XXS hasta la XXL. Pero no están disponibles en todos los colores. El negro es el que más éxito ha tenido y, directamente, ha agotado existencias y tiene lista de espera en todas. En el resto, se han agotado algunas de ellas, pero en general tienes opciones todavía, sea cual sea el color que elijas.

Esta sudadera vestido stá disponible en 4 colores, pero nuestro favorito es el blanco.

Está claro que las marcas adaptan sus diseños a las nuevas necesidades y nosotras se lo agradecemos cada día más.