3 nov 2020

No nos cansamos de insistir cada vez que un vestido blazer como este llega a las colecciones del low cost (que no es muy a menudo, por cierto): estamos ante uno de los diseños que tienen que estar sí o sí en cualquier fondo de armario, pero sobre todo en el de las profesionales. Se trata de una opción versátil: puedes llevarlo con unas medias lisas o estampadas o combinarlo con un pantalón tupido. Funciona siempre. De hecho, estamos seguras de que te va a sacar de más de un apuro, sobre todo cuando necesites un look que trasmita profesionalidad, seriedad y discreción. Con este vestido blazer negro te aseguras de que la atención se dirige a lo que dices y no a lo que llevas puesto. Lo tenemos, claro, en todas las tallas.

Un vestido blazer impecable de la nueva colección de H&M. pinit

La opción que proponemos para las tallas convencionales es un vestido blazer negro con doble botonadura de H&M (69,99 euros) y se va a convertir en tu elección segura cuando tengas reuniones o citas importantes. Se trata de un diseño entallado y corto con solapas de muesca y bolsillos delanteros ribeteados con solapa. Va forrado y está confeccionado con poliéster parcialmente reciclado. Sienta como una guante y con unas medias de fiesta y sandalias de tacón hasta puede acompañarte en cenas y más allá.

El vestido blazer de Collusión llega a todas las talles y tiene un espíritu menos clásico. pinit

Por suerte para las que vestimos tallas grandes, Asos acaba de ecibir en su nueva colección un vestido blazer negro que nos encanta (58,99 euros). Se trata de una diseño de Collusion, la marca urbana que más vigilamos en esta tienda online. De hecho, Collusion ha tenido el acierto de añadir a un clásico tan discreto como el vestido blazer un estampado con el logo en el bajo que nos parece lo más: le da un aire muchísimo más actual al vestido. El escote es, además, un poco más pronunciado que en el diseño de H&M, así que cuidado si te lo llevas a citas de trabajo.