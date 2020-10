22 oct 2020

Por mucho que nos esforcemos en introducir el color en nuestro armario, la realidad es tozuda: el negro y los colores oscuros son mayoría en el ropero de invierno tallagrande. Nos negamos a prescindir del poder reductor del negro, aunque hay que reconocer que puede producir la sensación de cierta monotonía visual. Si escuchas con frecuencia eso de '¡Vas siempre igual!", quizá tienes que replantearte el uso insistente de los mismos básicos negros. Te proponemos tres looks curvy que lo consiguen acudiendo a prendas de tendencia sin renunciar a la oscuridad. El truco está en introducir una prenda efecto piel, la tendencia más importante de la temporada. Verás cómo funciona: no volverán a decirte que vistes 'básica'.

No pueden faltar en tu armario esta temporada los pantalones efecto piel. pinit

La primera prenda que tienes que introducir en tu armario es una falda efecto piel, el tejido que domina la tendencia de otoño e invierno y que va a actualizar todos tus jerséis, camisetas y cárdigans negros. Asos Design propone una opción fantástica por el precio y el diseño: se trata de una falda midi con silueta ajustada que te sale por 15,99 euros, de la talla 46 a la 54. No lo dudes: no te la vas a quitar en toda la temporada. Si lo tuyo no son las faldas, tu prenda clave es el pantalón efecto piel. H&M tiene en su colección tallas grandes varios modelos, pero nos gusta especialmente un diseño recto, tobillero y con talle alto. No es nada caro: 29,99 euros.

Una tercera idea para cuando quieras ir un poco más vestida, sin renunciar de ninguna manera al negro. No vas a fallar si combinas un vestido ajustado, puede ser lencero, puede ser de punto o puede ser drapeado, con una cazadora biker o, si buscas una prenda algo más larga, una americana efecto piel. La biker la encuentras en Asos desde 50 euros y en varios largosy ajustes. La americana efecto piel es más complicada de encontrar: incluso en las tallas pequeñas está agotadísima. La alternativa es la chaqueta camisera efecto piel. Zalando tiene una de Glamorous Curve rebajada: te sale por 44,19 euros. Yo no me lo pensaría.