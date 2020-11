4 nov 2020

Quizá no haya marcha atrás de este redescubrimiento de la comodidad que se ha producido durante la pandemia. En el confinamiento, incluso ahora en la restricción de salidas a la calle, nos hemos dado cuenta de las limitaciones y restricciones que cierta aproximación a la moda ocasiona: los pantalones cómodos, las sudaderas y el punto nos han puesto en contacto con la libertad total de movimientos y nos va a costar prescindir de ella. Nos interesa cada vez más resolver los looks de manera rápida y efectiva, con básicos confortables pero sin prescindir del estilo. La clave: elegir una prenda que tire del conjunto con un plus de sofisticación. En este caso, un jersey de volantes.

Maravilloso look de Violeta que apuesta por el jersey más bonito que hemos visto en el low cost esta temporada. pinit

En Violeta encontramos el que es, probablemente, el jersey más bonito que hemos visto esta temporada en el low cost. De hecho, todo el look es una maravilla en su efectividad y sencillez: pantalones vaqueros en el azul clásico del denim con silueta generosa y un diseño azul marino con volantes en los hombros más que bonitos. El toque de la cadena dorada hace que este estilismo pase de básico a memorable. El jersey, disponible a partir de la talla 44, está confeccionado en punto de canalé, lleva cuello redondo y manga abullonada y cuesta 39,99 euros.

Despampanante jersey amarillo de volantes de Sfera. pinit

Si no tienes una talla grande tenemos una opción tan bonita como la de Violeta. Se trata de un diseño de Sfera en color amarillo canario (probablemente el amarillo más bonito de la paleta), con un adorno de volantes de la cintura a los hombros despampanante. Da igual con qué te lo pongas: tiene la sofisticación que necesitas para realzar cualquier pantalón o falda básica. El precio es otro punto a su favor: 25,99 euros. De verdad: con estos jerséis no necesitas volverte loca pensando en estilismos que den la talla. Van sobrados de moda.