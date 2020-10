14 oct 2020

Compartir en google plus

No sabemos qué pasa con H&M que está más de moda que nunca. Que nos perdone Zara pero, ahora mismo, es la marca que más está arrasando, sobre todo con prendas concretas que han roto stock en cuestión de días. Hace poco te hablábamos de la chaqueta de punto con botones joya que arrasa en Instagram, agotada y con lista de espera. Lo mismo que el chaleco de punto con lentejuelas de la firma sueca que le hemos fichado a las influencers y del que tampoco queda ninguna talla. Tampoco se resisten a lucir prendas de la marca nuestras colaboradoras de televisión favoritas, como Nagore Robles o actrices como Andrea Duro, que ha combinado un vestido de la marca con las botas de tendencia.

Por eso ya no nos sorprende que se haya agotado otra de sus prendas estrella, un jersey con volantes y textura súper suave que llevamos semanas buscando y no hay manera de comprar. En tienda está más que agotado y en la web tiene una lista de espera que no avanza desde hace semanas. Es este.

Esta es la última prenda de H&M que se ha convertido en un éxito de ventas y tiene lista de espera desde hace semanas. pinit

¿Qué lo hace tan especial? Su color atemporal, entre el gris y el beige, que pega absolutamente con todo pero queda especialmente bien con vaqueros. También su mezcla de tipos de punto, haciendo diferentes dibujos en la prenda. También su escote cuadrado ultrafavorecedor, pero sobre todo sus espectaculares volantes y la forma de sus mangas. Está confeccionado con poliéster reciclado y se puede lavar a máquina. Cuesta 29,99 euros pero como te decíamos, no queda dispinible ni una sola talla. Hace semanas, cuando aún no hacía calor para pensar en un jersey, estaban disponibles desde la XS hasta la XXL. Ahora, con un poco de suerte, puedes encontrar las más grandes pero las demás tienen todas lista de espera desde hace días.

Detalle del punto de diferente trenzado del jersey de H&M. pinit

Aún así no perdemos la esperanza y sabemos que queda mucha temporada por delante. Eso sí, no dejamos de mirar el mail para que, en cuanto nos avisen de que ha llegado en nuestra talla, comprarlo sin perder tiempo. Merece la pena, y mucho.