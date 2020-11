7 nov 2020

Mascarilla, sí. Pero 'make it fashion', algo así es lo que me imagino cuando Olivia Palermo decidió sacar la artillería pesada con sus looks para sacar al perro en los que, of course, la mascarilla era un imprescindible sanitario. Me acuerdo que al principio me negaba a combinar mascarilla con look (y no hablo de un matchy matchy de estampado cual Camila de Cornualles) sino de una sintonía cromática.

Pero como en todo, me he comido mis palabras y me gusta pensar que a Olivia le pasó un poco lo mismo y por eso decidió hacer el tutorial de Instagram en el que explicaba cómo ponía un pañuelo de seda encima de la mascarilla. ¿Curioso? La verdad es que al menos, queda pintón. ¿Cómodo? No sabe, no contesta. Pero no he venido aquí a hablar de mi libro (ojalá), sino de la falda de tul de la it girl. Y de cómo la puedes copiar en Lefties por menos de 10 euros. Es en serio. ¡La mejor noticia que tendrás en este sábado lluvioso!

Y es que, desconozco cómo lo hace, pero la magia de Olivia para crear looks es casi mística. Al verla, dan ganas de decir mil veces "qué mona va esta chica siempre", y es cierto. Para pasear a Mr. Butler, -últimamente, el momento del día donde luce sus estilismos más impresionantes: te entiendo Oli, el mejor momento de mi día ahora mismo es cuando bajo a comprar el pan- nada de homewear o athleisure: un combo de tendencias en azul que es muy sencillo copiar. Un jersey de punto y cuello vuelto, una falda de tul baby blue, unsas botas militares con cordones, gafas de sol de ojo de gato, bolso blanco bombonera (con sus iniciales) y por supuesto, mascarilla de flores. Una combinación ganadora de ayer y de hoy.

¿Lo mejor? Que en la web de Lefties puedes encontrar faldas de tul en cuatro colores por 9,99 euros para imitar el estilismo de Olivia.

¿Qué opinas? Echando al carrito en 3, 2, 1... si nos confinan y no tienes perro, siempre puedes pedírselo a tu vecina. Así conseguirás la estampa completa. Inspo de Olivia Palermo.