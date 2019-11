28 nov 2019

Olivia Palermo es una de las mujeres que más inspiran a la hora de vestir. Su estilo elegante y sofisticado es uno de los más seguidos y no es para menos. Sus looks working son siempre un éxito y es que, además, apuesta no solo por firmas de lujo, si no también por otras low cost. Hace unos días la vimos deslumbrar con un vestido de Dior y con uno de Zara, y ahora, ha vuelto a apostar por el gigante de Inditex para desvelar cuál es su look favorito para el otoño: jersey de punto y falda midi, prenda a la que ya se han rendido otras influencers como Alexandra Pereira y Ana Moya.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram, donde la influencer ha confesado cuál es para ella el outfit que no puede faltar en tu armario este otoño y no nos queda otra que darle la razón. "Jerséis y tablas es la combinación perfecta para el otoño", escribió en su cuenta junto con una imagen en la que aparece ella con una falda midi plisada estampada en tonos beige y un jersey de punto estilo oversize y cuello alto en color teja. Ambas prendas acompañadas de unas botas de tacón negras y un cinturón fino a juego.





VER 19 FOTOS Los jerséis más bonitos y originales del low cost

Pero sin duda, lo mejor del look de Olivia Palermo es que es muy fácil de copiar ya que una de las prendas es low cost. La falda plisada que la empresaria ha compartido es una de Zara. Un modelo de cuadros pequeños que cuesta 39,95 euros y que ya hemos añadido a nuestra wishlist. En cuanto al jersey, puedes hacer como Olivia y dar el toque de color añadiendo uno anaranjado, pero también puedes optar por algo más sencillo como el negro o el beige. Un look fácil, cómodo e ideal que también se ha convertido en nuestro favorito.