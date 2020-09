22 sep 2020

Compartir en google plus

Ya no se tapa la mascarilla con maravillosos pañuelos como hacía antes (hizo hasta un tutorial para explicarlo) pero Olivia Palermo nos sigue dando lecciones de estilo con ella puesta. Esta vez, aunque nos ha llamado la atención su tono lila, no nos hemos fijado en su marsacrilla sino en su abrigo: una prenda en azul brillante que favorece hasta el extremo y que ya se ha convertido en nuestro nuevo capricho de invierno. No sabemos de qué firma es el de Olivia pero nosotras tenemos claro dónde vamos a buscar uno igual o parecido, en el low cost. Ya tenemos fichado uno en Bershka, de borrego. Pero buscamos uno de paño para conseguir el 'efecto Olivia' al combinarlo con unos sencillos vaqueros pitillo (en Primark son baratísimos y son los que mejor sientan) y unas botas de estilo militar.

Olivia Palermo pasea por Nueva York con un abrigo azul fuerte que nos ha conquistado. Se lo copiamos en versión low cost. con dos modelo de Stradivarius y Zara. pinit

Después de mirar casi con lupa, hemos encontrado dos versiones en Stradivarius y Zara. No tienen el mismo azul que el abrigo de Olivia pero nos gustan igual o más. El primero lo hemos visto en Stradivarius, tiene un corte masculino, de largo midi, botonadura cruzada y hombreras y cuesta 49,99 euros. Hay tallas desde la XS hasta la L.

Abrigo azul de Stradivarius, 49,99 euros. pinit

El segundo es ya casi el abrigo más buscado del momento en Zara. Se agotó nada más salir a la venta, mientras aún llevábamos sandalias y no estábamos pensando en abrigos. Pero no nos extraña, su corte oversize, su manga con volumen cogida en la muñeca, los botones de carey y ese azul bebé maravilloso ha enamorado a todas las fashionistas y amantes del low cost. Había talla de la XS a la XL y están todas agotadas. Su precio es de 109 euros y estamos deseando que lo vuelvan a reponer aunque, de momento, no hay opción ni de lista de espera.

Este es el abrigo más buscado de Zara pero está agotado en todas las tallas. pinit

Nos encanta la idea de darle al look un toque de color solo con el abrigo y, aunque la combinación de botas militares y vaqueros pitillo que lleva Olivia Palermo nos encanta, sí que vamos a sacarle una pega y es el boslo. Nuestra apuesta para este otoño pasa más por uno de efecto piel que por un capazo, pero si lo lleva la reina de las influencers, por algo será. ¿Habrá creado una nueva tendencia? Solo el tiempo lo confirmará.