9 nov 2020

Esta semana hemos tenido varios flechazos con algunas prendas de Zara. Y sí, todo gracias a las influencer, que arrasan con lo nuevo que llega al gigante de Inditex y lo lucen de Maravilla. Lucía Bárcena nos descubrió este mono de Zara con el que serás la mejor vestida de la oficina y Nagore Robles triunfaba en televisión con este minivestido de flores. Sin embargo, a pesar de que estos dos looks son ideales, actualmente el vestido estrella de Zara es uno que se ha convertido en el absoluto protagonista de las fotos de Instagram. Y tienes que darte prisa si no te quieres quedar sin él.

Se trata de un vestido largo en color marrón con un diseño muy especial que está triunfando. Tiene el redondo, es de manga larga con hombreras y lleva un cinturón lazada en mismo tejido. Pero lo mejor de la prenda es el detalle del amplio escote en espalda y el bajo con abertura lateral. Un vestido ideal con un color muy otoñal y que es puedes añadir a tus looks casual. Además, tiene un precio de lo más asequible ya que cuesta 22,99 euros.

Pero además, es un vestido muy ponible y cómodo que puedes llevar con tus botas o botines negros favoritos para conseguir un look casual para el día a día o hacer como la influencer Ana Sáez, y añadir unas medias y taconazo para hacer uno más elegante. Eso sí, presumirás de espalda infinita con ese escotazo que sienta de maravilla y que convierte una prenda básica en una mucho más especial. ¡Lo queremos! Y si te has enamorado de él como nosotras, te recomendamos que seas rápida si no quieres quedarte sin él.