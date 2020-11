10 nov 2020

Vale que el jersey de Zara que ha llevado Violeta tiene un diseño muy original y por eso está siendo todo un éxito. Sin embargo, también se puede triunfar con un modelo más básico que puedas llevar en casi todos tus looks de diario y que también puedas añadir a tus outfits cómodos de confinamiento. La ropa de punto con conjuntos como este que ha llevado Eugenia Silva son súper tendencia, y este jersey de Oysho que triunfa entre las influencers te va a enamorar.





María Pombo con el jersey de Oysho. pinit

Se trata de un jersey tricot grueso de cuello redondo con manga larga acabada en puño, que tiene como detalle diferenciador un estampado de cenefas jacquard en tonos verdes en el pecho. Una prenda que cuesta 29,99, que forma parte de la nueva colección de Oysho y que la firma propone como jersey 'homewear'. Ideal, ¿verdad? Pues si te ha gustado en este tono verde pastel, debes saber que también está disponibe en otros tonos básicos como un gris perla o beige y el estampado jacquard a contraste en otros colores.

Su versatilidad y su diseño ha provocado que sea un 'best seller' de la marca y uno de los favoritos de las influencers. Son varias las instagramers que se han unido a él y han compartido en sus perfiles looks con él puesto. María Pombo ha lucido el gris y Melissa Villarreal se ha decantado por el modelo en color verde y ambas lo han añadido a sus looks de estar por casa con joggers de punto para conseguir la máxima comodidad. Pero también ha llegado a las influencers internacionales de, por ejemplo, Roma y Portugal, que han escogido el modelo en color crudo. ¿Tú con cuál te quedas?