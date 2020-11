9 nov 2020

Compartir en google plus

A pesar de que la gran apuesta de Zara de este año en cuanto a punto se refiere es la de los jerséis de cuello alto -y estos son los más bonitos, ponibles y favorecedores-, el gigante de Inditex ha traído modelos muy, pero que muy especiales. Y como no podía ser de otra forma, están arrasando, casi como este reversible de Uterqüe.. Y en parte, se debe a que las influencers no han tardado en unirse a algunos de estos diseños como ha hecho Violeta Magriñán, que no ha podido resistirse a este jersey tan bonito.

La ex concursante de Supervivientes ha dejado más que claro que Zara es su firma favorita y al igual que Nagore Robles, la usa casi siempre para lucir lookazos en televisión. Unos looks que también suele compartir en su perfil de Instagram que ya alcanza casi el millón y medio de seguidores. Y entre sus últimas fotografías, nos hemos dado cuenta de que Violeta tampoco ha podido resistirse a uno de los jerséis que más éxito están teniendo. Y no nos extraña porque es ideal.

Se trata de un top de punto de canalé en color crudo que lleva el escote en barco y una especie de volante que cae por encima de los hombros y que simula un escote en pico. Es un cuerpo cropped que cuesta 25,95 euros y que está disponible también negro.

Pero lo mejor es que es una prenda perfecta para hacer un look de básicos, pero con un diseño especial. Añádela a tus pantalones vaqueros favoritos como ha hecho la propia Violeta y obtendrás un outfit muy ponible para el día a día, pero con un toque sofisticado que acaparará miradas. Aunque si lo combinas con una falda negra y botines o taconazos, también triunfarás. ¡Nos encanta!