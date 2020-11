10 nov 2020

El otoño está siendo para los diseños de punto más calentitos como estos jerséis con cremallera de nueva colección, para las botas negras de tacón cómodo y para los pantalones de efecto piel y otras prendas con el mismo tejido a las que las chicas que más saben de moda no pueden resistirse.

Pero si hay una prenda que despunta por su originalidad en cualquier armario, esos son los monos de Mango, y en concreto uno mono vaquero de la firma barcelonesa que es idéntico al favorito de Vicky Martín Berrocal y que ya ha lucido Laura Matamoros en Instagram. Y no nos extraña. El mono en versión denim se ha convertido en un básico de armario super cómodo que combina con todo y que es ideal para llevar de la mañana a la noche.

"El mono es una prenda icónica que triunfó en los años 30 y hoy es todo un clásico. Donde algunos solo verán un mono vaquero yo veo infinitamente mucho más... Para mi es un look práctico y cómodo, y últimamente es lo que más necesito. Será la edad. Lo uso con zapatillas, botas y tacón. De día, de noche y de madrugada. No me quito el mono para nada", confesaba hace unos días Vicky con una fotografía en la que aparece con un mono vaquero de la firma Pepe Jeans London que le hemos copiado en Mango.

Video: Looks con faldas que no querrás quitarte este otoño

Se trata de un mono de manga larga abullonada, de corte ancho y holgado, cuello de solapa, cierre de botones ocultos, bolsillos tanto en la parte delantera como en la trasera y trabillas para incluir un cinturón al gusto que favorece a todas las figuras y a todas las edades. El tejido fluido es de algodón y está confeccionado con fibras y procesos sostenibles. Pero lo mejor es que su versatilidad hará que no te lo quieras quitar en toda la semana.

Combínalo con zapatillas blancas, con botas, con botines o con mocasines. Con todas las posibilidades de abrigos (desde el plumífero hasta el masculino) y con blazers para ir a la oficina o con chaquetas de punto para estar por casa. Llévalo abierto o cerrado e introduce jerséis de cuello vuelto bajo el mono cuando llegue el invierno para seguir sacándole partido. Al tejido denim le sientan bien todos los colores... ¡Juega con sus posibilidades!

Algunas tallas como la XS ya están agotadas pero aún queda stock desde la S hasta la XL. Consíguelo en la web de Mango por 49,99 euros y no lo dejes escapar.