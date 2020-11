8 nov 2020

Ahora que estamos inmersas en un letargo de sudaderas calentitas y gustosas, pantalones de chándal y leggings, atrás quedaron los días en los que crear looks infalibles combinando mil y una prendas era el pasatiempo oficial de nuestro días. Ahora el uniforme oficial (si aún teletrabajas) es el pijama y las sneakers. Pero oye, a mucha honrra. Entramos en el mundo athleisure por la puerta grande. Para elevar los ánimos y para qué mentir, tambíen los looks desastre puertas para dentro, hemos dado con un mono de punto fino de Mango (donde también hemos dado con el pantalón de efecto piel que mejor sienta) para estar por casa tan ideal, que no querrás quitártelo jamás. Y la dignidad, siempre arriba.

Se trata de un mono de punto con un cordón en la cadera para marcar silueta, pantalón largo y manga por encima del hombro. Queda ideal con un cárdigan de punto XXL e incluso, con una americana. Juega al mix and match como si fueras Olivia Palermo, ¡no pasa nada! Peometemos que queda como una segunda piel, por lo que perfectamente podrías ponerte un saco encima, y nadie te diría nada (es lo único bueno que tiene el letargo).

¿Lo mejor de todo? ¡Está de rebajas! Ha pasado de 49,99 euros a 39,99 euros, por lo que no hay mejor compra de domingo. ¿Qué dices? a la modelo le queda ideal con zapatillas de estar por casa...