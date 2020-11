7 nov 2020

No hay nada que nos guste más que encontrar nuestra prenda más deseada y que tenga descuento. Y con Mango nos pasa mucho últimamente. Primero fue con unas botas, cómodas y básicas como ningunas, y ahora nos ha pasado con unos pantalones. Son de efecto piel, en un color verde menta muy especial y de esos que te pones con todo porque también hacen delgada. Ya los teníamos fichados en temporada junto con una chaqueta acolchada y un abrigo negro que le vimos a Paula Echevarría, pero nuestra gran sorpresa ha llegado cuando, al ir a comprarlos, estaban rebajados. Hemos llegado a tiempo, aún están dispinibles en todas las tallas.

Pantalones de Mango de efecto piel en color verde menta que, además, están rebajados.

Un modelo de corte recto, con bolsillos delanteros y traseros, de largo tobillero perfecto para llevar con botas, de cintura media y dos costuras que adornan las perneras para darle el toque definitivo de tendencia. Es de piel sintética y en un color que nos ha enamorado, el verde menta. Costaban 29,99 euros y se han quedado en 23,99 euros. Un chollo, lo mires por donde lo mires, porque además hay una dispiniblidad de tallas poco habitual, desde la 32 hasta la 44 y hay stock en todas. Pero ya sabes que no te puedes relajar, porque esto cambia de un dñia para otro y no nos extraña nada que con este precio se agoten en un visto y no visto.

El pantalón de efecto piel rebajado de Mango tiene un corte muy parecido al de unos vaqueros.

Combina muy bien con una blusa o jersey en color negro y con unos botines o botas en el mismo tono, pero no dejes de probarlo con camel o color crudo porque este verde pega con todo.

¿Nos damos una vuelta por Mango este fin de semana? Nosotras ya estamos en ello.