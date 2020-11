11 nov 2020

La narrativa siempre ha sido la herramienta fundamental con la que Ana Locking ha tejido sus colecciones. Y es que con sus diseños la creadora hace un ejercicio de construcción estética que sobrepasa los límites de las tendencias. Especialmente en un año complicado, también a nivel personal, durante el que ha superado un cáncer de mama, y cuya experiencia contó en primera persona como protagonista de la portada de Mujerhoy hace unos meses.

Hija de modista y licenciada en Arte, Ana irrumpió en la moda en 1996 con la firma Locking Shocking para después lanzar su firma homónima en solitario en 2008, movida por un espíritu iconoclasta, defendiendo valores como la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad. En sus colecciones se vislumbran referencias sociales (como la escena Voguing), la contracultura urbana, la literatura o una de sus grandes pasiones, el cine y las referencias a Hitchcock, por ejemplo.

Ayer, Ana Locking pasaba a formar parte de la exclusiva lista de creadores condecorados por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Diseño de Moda, que desde 2009 ha reconocido entre otros a Manuel Pertegaz, Paco Rabanne, Manolo Blahnik, David Delfín o Adolfo Domínguez. “Se me salía el corazón cuando me ha llamado el ministro. Un premio con el que he soñado, y que me demuestra que el trabajo y el esfuerzo de todos esos días en los que me olvidaba de mí han merecido la pena”, ha declarado.

Una de las salidas del desfile de o/i 2020-21 de Ana Locking pinit

La maestría con el patronaje fusionada con una mirada iconoclasta e inconformista le han valido este importante reconocimiento, que además pone de manifiesto la importancia que la moda tiene hoy para servir como filtro catalizador de movimientos sociales. Para ella la narrativa detrás de cada prenda y los detalles con los que las construye son la base de un trabajo comprometido, refrescante y siempre alerta al pulso de los tiempos.

Tras presentar su última colección Too young to die old el pasado mes de febrero, Locking decidió realizar un parón y no presentar colección con un desfile para la temporada de primavera/verano 2021 pero sin duda ahora, con fuerzas recobradas y la inyección de optimismo que le supuesto este premio, ya se dispone a preparar algo que será de nuevo sorprendente. “Será por la pandemia o por mi enfermedad, pero ahora veo todo diferente, especialmente la moda. Está cambiando para bien. Vamos hacia una moda más humana, más íntima. Ahí es donde quiero ir. Ese es mi objetivo también”, confesaba.