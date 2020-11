15 nov 2020

No hay calzado más ponible, cómodo y favorecedor para el invierno que unos botines negros. Son más que imprescindibles en la época de frío porque además de pegar con todo y valer para cualquier look, abrigan y sientan de maravilla. Y si no, que se lo pregunten a Jennifer Lopez, que este es su modelo favorito y lo puedes copiar en el low cost, o a Eva González, que se ha hecho con unos de tacón cómodo. Por ello, nos hemos puesto en búsqueda de unos baratos y bonitos y... ¡En Lefties hay cuatro modelos rebajados ideales!





1. Con cremallera

Un modelo plano con suela track, perfectos para el día a día. Son lsos botines de estilo motero que tanto se han puesto de moda esta temporada y que viene con una cremallera como adorno. Costaban 29,99 euros y ahora están disponibles a 20,99 euros.

2. Con cordones

Los botines de cordones que temporada tras temporada son un básico que no puede faltar en tu armario. Son perfectas para llevar con vaqueros o faldas y dan ese estilo casual y sofisticado a tus outfits de diario. Estos de Lefties llevan unas tiras con hebillas y tachuelas que le dan un toque diferente. Costaban 29,99 euros y ahora están disponibles a 20,99 euros.

3. De tacón cómodo

Si lo que quieres es llevar algo de tacón sin morir en el intento y estilizar así la figura, ficha estos. Tienen la caña tipo calcetín que conseguirá que tu pierna se vea más fina y un tacón ancho y no demasiado alto que parece de lo más cómodo. Costaban 25,99 euros y ahora están a 18,19 euros.

4. De vestir

En cambio, si lo que buscas es un modelo que combine con tus looks de vestir y con los que puedas darle un toque más elegante, estos son perfectos. Y es que, tienen un tacón cómodo pero su suela fina y su horma más estrecha hacen que sean perfectos para esas ocasiones más especiales. Costaban 22,99 euros y ahora los puedes comprar po 16,09 euros. ¡Chollazo!