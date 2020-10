28 oct 2020

Por si alguien lo dudaba (¡holi, haters'!), Paula Echevarría sigue siendo la prescriptora de belleza número uno en nuestro país. Y, por supuesto, una de las más influyentes en moda. La actriz, que junto a Miguel Torres va a ser mamá de un niño el próximo año, lo demuestra con cada uno de sus looks en Instagram, como hemos visto con este de Mango que casi agotó en la web de la firma, o con un nuevo conjunto 'low cost' de Lefties formado por básicos que es perfecto para derrochar estilo y comodidad durante los meses de frío.

La actriz, que aún no ha tenido que recurrir a looks premamá como tal porque todavía su barriguita es muy incipiente, ha apostado por una de las prendas clave del otoño-invierno, el vestido de punto, y lo ha hecho con un sencillo modelo negro de Lefties (9.99 euros) que puede convertirse en nuestro comodín para esos looks ‘comfy’ a los que recurrimos cuando queremos ir cómodas y calentitas. Además, como estos que te enseñábamos aquí, queda fenomenal con zapatillas, el calzado favorito de la actriz desde que tuvo a su hija Daniella, como ella misma nos confesó en una entrevista hace unos meses.

Eso sí, sin duda, el protagonista del look más básico y ‘low cost’ de Paula Echevarría es su abrigo gris. De silueta ‘oversize’ y estética masculina, este abrigo de lana sintética de Lefties (22.95 euros) es un básico atemporal que no puede faltar en nuestro fondo de armario, pues queda igual de bien con looks ‘casual’ como este o con estilismos ‘working girl’ mucho más formales. ¿La clave? Que nunca pasa de moda y es perfecto tengas la edad o la talla que tengas.