16 nov 2020

Que no hace falta gastar mucho para triunfar con un look es algo que tenemos más que sabido. Pero nos encanta cuando las famosas y celebrities lo confirman y se unen también a las prendas low cost. Ejemplo de ello es el look de Dafne Fernández con unas botas negras de Sfera o el de Isabel Preysler con unas de Mango y abrigo de Uterqüe. La última en hacer ha sido Marta Torné, que ha desafiado los precios bajos con un vestido de flores que te va a encantar por su diseño y su precio.

La actriz y presentadora quiso enseñar a su casi medio millón de seguidores una de sus últimas adquisiciones. Y posó en Instagram con un vestido de corte midi y manga larga en color azul oscuro y un estampado floral muy bonito y elegante. Una prenda caracterizada por diferentes detalles que la hacían ser aún más especial, como los volantes en los hombros, la lazada en el cuello o la falda de corte fluido y tejido plisado. Ideal, ¿verdad?

Pues se trata de un vestido que ha comprado en... ¡Shein! Y lo mejor es que ha costado tan solo 18 euros. Un chollo de esos que tanto nos gustan y más cuando se trata de una prenda tan versátil como esta que nos ha descubierto. Y es que Marta añadió a su look unos zapatos de tacón nude sacando la versión más elegante a esta prenda y demostrando que puede ser una opción perfecta como look de invitada de otoño/invierno.

Sin embargo, es también un vestido que podrás usar en el día a día llevándolo con tus botas o botines favoritos y añadiendo una prenda más causal como puede ser una biker negra encima. ¿Tú también te has enamorado como nosotras? Pues tienes que saber que también está disponible en color verde y que tiene una gama amplia de tallas: de la XS a la XXL. ¡Nos encanta!