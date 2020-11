13 nov 2020

María Pombo tiene las claves de lo que va a triunfar este otoño-invierno estés o no embarazadas y entre las prendas triunfadoras que hemos encontrado en su perfil de Instgaram, está esta chaqueta de cuadros de Pull&bear que ha enamorado a todos sus seguidores. Sin embargo, la influencer ha demostrado que sabe cómo sacarse el máximo partido con la tripita de embarazada y se ha hecho con un vestido corto que sienta bien tengas la figura que tengas, gracias a su corte elástico. ¡Lo queremos!





Las temperaturas muy frías todavía no han llegado a Madrid, por loq que María Pombo ha aprovechado para lucir la fórmula ganadora del otoño por última vez: minivestido más botas. Y lo ha hecho con un diseño con un estampado tendencia que es perfecto para cualquier tipo de cuerpo. Se trata de un vestido corto de la firma Sohpie and Lucie que va entallado con frunces laterales y está confeccionado en tejido de cuadros vichy. Tiene el escote redondo y la manga larga acabada en puño ancho con tres botones dorados. Cuesta 189,95 euros y nos encanta cómo ha decidido combinarlo.

María dio un toque sofisticado al look añadiendo un chaleco negro largo de Massimo Dutti de la temporada pasada. Y unas botas de estilo cowboy negras que compró en Zara el pasado año y que al parecer son sus favoritas, porque las hemos visto en diferentes looks. Un look perfecto para llevar en el día a día y acorde con los días soleados que están siendo protagonistas en la capital. Pero lo mejor es el diseño del vestido que gracias al tejido elástico que lleva en el cuerpo se adapta sin dejar marcas y lo disimula todo.