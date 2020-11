16 nov 2020

Le ha costado lucir tripita premamá, pero cuando haces pop ya no hay stop y ahora todos los looks de Paula Echevarría son de embarazada. O eso nos parece a nosotras porque en casi todas las fotos que sube a Instagram tira de vestidos amplios, en versión mini eso sí, que combina casi siempre con botines y abrigos tan sencillos y todoterreno como este de Mango que le fichamos hace unos días. El último estilismo cumple con estas mismas premisas: la actriz ha apostado por un look de minivestido estampado con vuelo, botas de montaña y un abrigo negro. Todo de Mango, pero combinado con un bolso de Chanel. Porque Paula es amiga del low cost, pero cuando se trata de bolsos su gusto sale más caro. No vamos a negarlo, nosotras haríamos lo mismo, pero como lo del bolso de lujo lo vemos lejano, vamos a empezar por tener fichado su vestido, 100% cómodo y ponible y, ¿por que no?, también sus botas de montaña, solo apta para las locas de las tendencias. Además estamos de suerte, está todo disponible.

Video: Paula Echevarría luce un vestido premamá con estampado floral que enamora

El vestido es de la nueva colección de Mango. Un diseño en un tejido estampado de efecto tweed, con un volante en el bajo y las mangas con volumen que tanto se llevan este otoño. Y multicolor, para que te lo puedas poner con todo. Paula lo lleva en tonos rojos y rosas, peor está disponible también en gama de grises. Cuesta 39,99 euros y tienes talla desde la XS hasta la XL.

El vestido que lleva Paula Echevarría es este modelo de efecto tweed de Mango. Cuesta 39,99 euros. pinit

Pero lo que más nos ha llamado la atención de su look no ha sido el vestido - ni su abrigo tres cuartos negro y sencillo- han sido sus botas. Paula no suele ser muy atrevida en cuanto a calzado y la hemos visto con botas y botines de todos los tipos, pero siempre más clásicos; como mucho de estilo cowboy. Pero también es cierto que Paula no se salta una tendencia, será por eso por lo que se ha calzado unas botas de montaña que tanto se llevan este invierno. Y es así, con calcetines a la vista, como más nos gusta llevarlas. Bravo, Paula, ya hemos fichado las que llevas en Mango y nos vamos a hacer con unas ya mismo, por si no llegan al Black Friday. Un modelo que cuesta 59,99 euros y que aún puedes comprar en todos los números, desde el 36 hasta el 41.

¿Te atreves con las botas de montaña que tanto s ellevan este invierno? Las de Paula son de Mango y cuestan 59,99 euros. pinit

A pesar de ser un look ya premamá, se puede llevar perfectamente aunque no estés embarazada. Si le añades un lazo en el pelo y un bolso acolchado -no tiene que ser Chanel, pero so tienes la suerte de tener uno, lúcelo-, tendrás el perfecto look de invierno que quita años de encima. ¿No nos crees? Comprúebalo tú misma.