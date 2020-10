26 oct 2020

Estábamos deseando ver los looks premamá de Paula Echevarría pero la verdad es que aún vamos a tener que esperar hasta que se le note la barriguita (ya sabemos que espera un niño) porque de momento, nada de nada. Sí que es verdad que apuesta por prendas más cómodas y amplias pero en general, viste igual que lo ha hecho simpre. ¿Y eso qué significa? Que mezcla prendas low cost con otras más caras o añade a sus estilismos asequibles bolsos de lujo que ya son inalcanzables para el resto de las mortales. Pero nosotras somos conscientes de nuestras limitaciones y solo nos fijamos en lo que podemos comprar, de su propia marca, Space Flamingo, o de las de siempre. Y este ha sido nuestro último fichaje: el abrigo negro de Mango que lleva en esta foto y que promete convertirse en el más buscado del invierno. Vale, no somos adivinas, pero tiene todos los requisitos para triunfar. El primero, el hecho de versélo a Paula en Instagram. Todo lo que lleva -y más si es de Zara o Mango-, arrasa en ventas. Los demás, te los contamos a continuación.

En este caso, su último look cumple con esa norma no escrita que aplica siempre la actriz: ropa low cost con bolsos de lujo. El que lleva es de Louis Vuitton y nos encanta, pero nos vamos a centrar en la ropa; no solo en la camisa oversize de Stradivarius que, por cierto, ya teníamos más que fichada, sino en el abrigo negro que lleva. Es cómodo, básico, abrigadito y pega con todo. Se trata de un modelo de Mango elaborado en su mayoría en lana, con cinturón, grandes solapas y un corte oversize que permite llevar debajo un jersey gordito sin problema. Pertenece a la sección Commited, que quiere decir que se ha elaborado de forma sostenible, cuesta 149,99 euros y empieza a agotarse peligrosamente.

El abrigo negro que lleva Paula Echevarría en este look es de Mango, cuesta 149,99 euros y ya se está empezando a agotar. pinit

Estaba disponible desde la talla XS hasta la XL pero ya hay alguna agotada. Lo que sí tiene es lista de espera pero nadie te puede asegurar que lo reciban en pocas semanas. Por eso si lo encuentras en tienda física -o tu talla es de las que aún quedan en la web- no dudes en llevártelo, es el perfecto abrigo básico que te combina con todo, ya sea en un look de día o en uno de noche.