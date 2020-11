18 nov 2020

Compartir en google plus

Es inevitable: las amantes de la moda adoramos el invierno. Nos proporciona la oportunidad única de barajar prácticamente todas las prendas del armario y producir looks con tres y hasta cuatro capas de ropa. Otra ventaja irrechazable: los complementos. Es una locura el carnaval de bufandas, guantes, manguitos, calcetines, medias, mitones, ponchos, mantas, bolsos, bolsitos y flatriqueras. Sin embargo, el auténtico protagonista de la temporada invernal, el rey del armario durante los meses del frío, es el abrigo en todas sus manifestaciones. Aquí somos inflexibles: nuestro favorito es de peluche y de color claro. No le podemos decir no a un abrigo de peluche azul cielo.

Abrigo de pelo con un color azul vintage precioso de La Compañía Fantástica. pinit

Fueron el boom del invierno pasado y en este continúan defendiendo su ascendiente en la tendencia: los abrigos de peluche, cuanto más claros, mejor. Nos encanta cómo reclaman la luz y alegran las ya oscuras tardes de noviembre. Podemos recuperar el abrigo de pelo del año pasado, pero si entonces no te hiciste con uno, tenemos los cuatro abrigos que mejor funcionan en el low cost. Nuestro favorito es de La Compañía Fantástica y tiene una particularidad que enamora: un color azul vintage súper especial. Lo tienes hasta la XL por 149,90 euros.

Chaquetón con silueta holgada de color azul cielo de Reclaimed Vintage. pinit

Para volver al azul cielo, al azul bebé, al azul más luminoso del armario necesitamos entrar en Asos, la tienda multimarca que pocas veces nos ofrece un 'no' por respuesta. Atención, porque solo tienen un peluche azul cielo en su nueva colección, de la firma Reclaimed Vintage. Se trata de un chaquetón largo con solapas extragrandes, bolsillos laterales y silueta holgada. El precio es de lo más accesible: 110,99 euros.

La opción para las tallas grandes no es un abrigo ni un chaquetón, pues vamos buscando una silueta lo más escueta posible, para que la textura voluminosa del peluche no se alargue demasiado. Asos Design Curve tiene una chaqueta 'bomber' en peluche azul cielo que es una preciosidad: la silueta es holgada, lleva cuello alto y capucha con cordón ajustable y cierra con cremallera (77,99 euros).

Chaquetón azul azolón de borreguillo de Bershka. pinit

¿Que no termina de convecerte el azul cielo? Es cierto: para todo trote puede ser un poco latoso, pues se ensucia enseguida. En Bershka han pensado en este aspecto práctico y proponen un chaquetón de peluche en un azul azulón que no está nada mal. La silueta es súper cómoda, lleva una solapa grandiosa y no es nada aparatoso. Te lo llevas a casa por 49,99 euros. Nos gusta, pero nuestra primer opción sigue siendo el azul cielo. Nos puede lo cuqui.