Es el secreto mejor guardado de las expertas en moda: rehúsar las prendas con diseño de última tendencia en las tiendas low cost (las más 'cantosas') y optar por piezas discretas, capaces de despistar acerca de su procedencia y precio. Podría ser el caso de esta falda efectopiel que nos ha maravillado, aunque debemos confesar que la piel sintética pocas veces puede confundirse con el cuero. Aún así, lo sintético siempre es la primera opción de las que rechazamos la crueldad animal, con lo que esta falda suma razones para convertirse en una auténtica obsesión 'fashionista'. La otra es el color, un gris que se presta a combinaciones a cual más bonita, y el patrón, totalmente básico.

Blanca Miró, probablemente la influencer española más cool, se ha apuntado el tanto de localizar esta magnífica falda que había pasado totalmente inadvertida en la tienda online. Combinada con cárdigan de lana gris y botines consigue un look rabiosamente contemporáneo, sereno en su estilo pero deslumbrante en su carácter. El típico estilismo que triunfa en la oficina y fuera de la oficina, y que sale por un precio tirado. La falda no llega a 25 euros (24,99 euros en H&M) y puedes combinarla con todo. Si es un total look en la gama de grises, perfecto.

La falda midi está confeccionada en piel sintética y lleva talle alto y elástico oculto en la cintura, un detalle que permite que se ajuste perfectamente, sobre todo para aquellas con una silueta más curvilínea. El diseño lleva el bajo cortado por láser, va sin forrar y cierra con una cremallera oculta en la espalda. Importante: gracias a al política de tallas inclusivas de H&M la tenemos aún disponible hasta la 50. Es una fantasía.