8 nov 2020

Compartir en google plus

Si tú también te enamoraste de esta minifada de Violeta que tiene lista de espera y de estos conjuntos de punto que sientan bien tengas la talla que tengas, es hora de que fiches el vestido de H&M que está arrasando entre las chicas curvy. Lo hemos encontrado en Instagram, de la mano de una influencer internacional y hemos tardado un microsegundo en añadirlo a nuestro carrito de la compra. Y en cuanto lo veas tú también vas a hacer lo mismo. ¡Toma nota!

Ha sido gracias a Jill Ryland, una influencer que se define como curvy y que triunfa en redes por sus propuestas ideales de looks para tallas grandes, quien ha descubierto esta nueva prenda. Hablamos de un vestido mini de manga corta y cierre frontal con botones que es ya uno de los más vendido de la sección plus del gigante sueco. Y no nos extraña. Por que además de ser súper tendencia por su tejido efecto piel tan de moda, es un éxito por tener un corte que sienta bien en cualquier tipo de silueta.

La piel sintética es un tejido grueso que lo disimula todo y aunque parece poco adaptable, la prenda lleva un cinturón regulable con el que marcar ligeramente la cintura y estilizar la figura. Además, es de manga corta lo que hace que sea muy, pero que muy cómodo. Cuesta 39,99 euros y es perfecto para llevarlo con tus botines o botas favoritas, pero también con cualquier zapato o sneakers cómodas que ya tengas.

Añádele unas medias y una camiseta de cuello vuelto ajustada debajo y tendrás un lookazo para el día a día y con el que triunfar esta temporada. ¿Lo malo? Que está agotado en casi todas las tallas en la web. Eso sí, es muy probable que tengas suerte y lo encuentres en tienda. ¡Merece la pena!