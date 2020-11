20 nov 2020

Lo tenemos más que asumido, el chándal es el look de la temporada. Y es que los conjuntos deportivos se han convertido en la opción perfecta para llevar un look cómodo y con estilo y este vídeo de Teresa Bass con ideas para combinarlos lo demuestra. ¡Hasta está aceptado para ir al trabajo! Y Bershka ha sido una de las firmas low cost que ha traído twin sets deportivos originales. Tanto es así, que una modelo internacional de la talla de Hailey Bieber no ha podido resistirse a uno de ellos.





La modelo ha sido fotografiada paseando por por West Hollywood con un chándal de la firma de Inditex. En concreto, escogió un modelo de la colección Billie Eillish x Bershka que está formado por una sudadera de corte oversized con capucha y bolsillo delantero y unos pantalones joggers de talle alto y con puños en el bajo. Ambas prendas son de color negro y están estampadas con el dibujo de un ojo en color negro.La sudadera está disponible en la web de la marca por 39,99 euros y el pantalón por 29,99 euros.

Original, ¿verdad? Hailey Bieber lo combinó con unas zapatillas Nike en color blanco, negro y amarillo y calcetines blancos. No faltó tampoco su mascarilla en color negro que completaba un look que ha gustado mucho a sus seguidores y la propia Billie Eilish. La cantante se ha mostrado muy orgullosa de que la modelo lleve este conjunto de su colección y ha compartido una imagen de la mujer de Justin Bieber con el siguiente texto: "La perfecta Hailey con mi mierda. Te quiero".