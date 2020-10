30 oct 2020

Cuando hemos visto esta bomber de Bershka, no hemos podido evitar pensar en lo bien que le quedaría a Rosalía. Una prenda que pertenece a las novedades de la firma de Inditex y que no nos extraña nada que estuviera inspirada en la cantante. La artista no deja de ser fuente de inspiración para muchas marcas de moda o de belleza, incluso ha sido embajadora de la iniciativa solidaria Viva Glam, la barra de labios de M.A.C (si quieres leer la entrevista que le dio a Mujerhoy con motivo de este lanzamiento pincha aquí). Además de su música, su estética ha dado la vuelta al mundo. Hortera para algunos, revolucionaria para la gran mayoría, su influencia en la moda es inevitable: desde la pasarela hasta el low cost.

Y nosotras, que nos inspiramos en las mejores, nos fjamos en las prendas que lleva y buscamos sus equivalentes asequibles. Y esta chaqueta bomber es una de ellas. De terciopelo, corta y con bordados plateados, la necesitamos en nuestras manos ya. Aunque nosotras no vayamos a recoger ningún Grammy con ella puesta.

Cazadora bomber de la nueva colecciónd e Bershka, en terciopelo con bordados plateados (49,99 euros). pinit

Nos gusta su estética glam en la medida justa, perfecta para llevar en un look de noche pero también para un estilismo de día. ¿Con qué nos la podemos poner? Desde un pantalón negro de vestir hasta unos vaqueros, pasando por un pantalón blanco para crear contraste. Y, para emular a la cantante, nada mejor que acompañarla de unas botas militares o unas zapatillas de suela track, cuanto más exageradas, mejor. Debajo, apuesta por una sudadera o un jersey de punto con el cuello cisne.

La bomber de terciopelo de Bershka cuesta 49,99 euros y está disponible ne dos tallas. pinit

Hay dos tallas diferentes, la XS-S y M-L y cuesta 49,99 euros. ¿Y está dispinible? Sí, en la web aún quedan las dos tallas pero en tienda física ya se ha vuelto difícil de encontrar así que si te ha gustado tanto como a nosotras, ñádela ya al carrito de compra. Triunfarás.