20 nov 2020

Compartir en google plus

Con la última aparición televisiva, Nuria Roca ha dejado claro que su prenda favorita es la blazer. La colaboradora recurre a ella tanto en sus looks para salir en 'el Hormiguero -este modelo de flares y esta de rayas que llevó en un traje a conjunto lo demuestran- como los del día a día. Y no es para menos, porque es una prenda de fondo de armario que vale para todo y que da un toque sofisticado a tu imagen. Nuria ha vuelto a repetir la fórmula esta semana y lo ha hecho con un conjunto estampado que es una MA-RA-VI-LLA.

Para volver a triunfar en su sección de magia, Nuria escogió esta vez un traje de estampado geométrico de la firma Anonyme Designers. Un conjunto muy otoñal gracias a sus tonalidades marrones y ocres formado por una blazer de sastre con cuello solapa, de corte largo y sin botones (129 euros) y un pantalón de talle alto y pernera recta que a la presentadora le quedaba tipo culotte (99 euros).

Nuria dio todo el protagonismo a este conjunto combinándolo con prendas negras. Añadió así un top de escote en pico y unos botines negros de tacón fino con detalle en color naranja, que como ella misma ha explicado, son de "Pura López de la temporada pasada".

Nos encanta este conjunto no solo porque como traje es una propuesta perfecta, si no también porque es ideal para llevar separado. La blazer, con unos jeans y tus botines negros, favoritos se convierte en otro look ganador para el día a día. Y el pantalón, con un jersey de punto grueso negros y unas sneakers, es otra posibilidad comfy para este invierno. ¡Nos encanta!