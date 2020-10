23 oct 2020

Como cada semana Nuria Roca ha vuelto a participar en uno de los programas de 'El Hormiguero' y sí, ha vuelto a sorprender y triunfar con su último look. Después de arrasar con este estilismo con vestido de Mango y botines rojos y hasta con el chubasquero más bonito y original, la colaboradora ha salido en televisión con un traje que ha gustado mucho a sus seguidores y no solo por su diseño, si no también por su efecto estilizador.

Nuria Roca participa cada jueves en una tertulia muy divertida con su marido Juan del Val, Tamara Falcó, Cristina Pardo y el presentador Pablo Motos. Una sección en la que luce sus mejores looks televisivos y el último ha vuelto a ser todo un éxito. La colaboradroa escogió un traje de Sita Murt de terciopelo y estampado de rayas asimétricas de diferentes colores. Un conjunto formado por una blazer larga con solapas y sin cierre de botones (245 euros) y unos pantalones de talle alto, pata de elefante y corte fluido (145 euros).

Y es que apostar por las rayas verticales es todo un acierto si lo que quieres conseguir es un poder estilizador en tu figura y parecer más altas. Al contrario que las horizontales, las rayas verticales proporcionan un efecto visual que te hace parecer más alta. Y más, si optas por pantalones como los de Nuria Roca, de talle alto y que su bajo quedan al ras del suelo. La presentadora combinó este traje con un top cropeed blanco y sandalias de tacón, dejando todo el protagonismo a este diseño tan bonito. ¡Nos encanta!