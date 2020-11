25 nov 2020

Por algo se llaman 'ugly sweaters' y es que bonitos, precisamente, no son. Tienen su gracias y no te vamos a negar que nos hemos puesto más de uno en Navidad, pero tenemos una buena noticia que darte y es que por fin hay una marca que ha lanzado un jersey navideño con un reno que no es como te imaginas. Nos referimos a Pull&Bear. Después de maravillarnos con la chaqueta cárdigan perfecta o con el abrigo de borrego más bonito de todo el low cost, ahora nos sorprende con este jersey navideño nada 'ugly'. No podía faltar el reno, peor lejos de pintarlo con la nariz roja, en la firma de Inditex se han decantado por un diseño en blanco y negro que parece heccho a lápiz. Nos encanta pero tenemos dudas: ¿compramos ya o esperamos al Black Friday? Nos vamos a decantar por la pirmera opción porque ya hay algunas tallas agotadas.

Jersey navideño bonito, con el dibujo d eun reno, de Pull&Bear.

Como no hay Navidad sin renos, nosotras nos quedamos con este. Un jersey oversize en color blanco, con cuello caja, con un dibujo en negro en el que se representa a este animal en un paisaje invernal, todo como si fuera un cuadro. Una manera muy original de dar con un símbolo de estas fiestas pero de forma algo más elegante y con un tacto esponjoso que nos ha conquistado. Las tallas van desde la XS hasta la XL pero en la más grande ya está agotado. Eso sí, te puedes apuntar a la lista de espera. Cuesta 29,99 euros.

Un jersey que ya hemos convertido en parte imprescindible de nuestro look de Navidad, bien para cenas familiares o para fechas señaladas. Porque parece que este año vamos a pasarlas en casa y nos decantaremos por looks más relajados y cómodos. Si, aún así, eres de las que no pasa una cita importante sin unas buenas lentejuelas, puedes combinar el jersey con una falda brillante y crear el contraste perfecto.

Jersey con dibujo de reno, de Pull & Bear (29,99 euros).

Este jueves por la tarde, a las 18h, empiezan los descuentos de Black Friday en la app de Pull&Bear, pero nosotras no vamos a esperar: necesitamos ya este bonito 'ugly sweater'.