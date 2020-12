2 dic 2020

Esta temporada no sabemos de términos medios: la moda también se polariza. La clave del éxito 'fashionista' ahora mismo es aproximarse a los extremos: o construir un look minimalista solo con prendas básicas en la misma gama de color, o recurrir a prendas maximalistas, que llamen muchísimo la atención por su silueta, tejidos o adornos. Nos vamos a mover en esta clave, pues la tendencia nos convence para convertir cada salida a la calle en una celebración. Queremos (y podemos) compartir looks esplendorosamente memorables. Gracias a las tiendas del low cost y, sobre todo, a Sfera, a quien le debemos estas tres espectaculares faldas.

Falda de lentejuelas XXL con silueta evasé de Sfera.

Aunque Zara suele colocarse a la cabeza de la vanguardia en las colecciones de fiesta, en esta ocasión nos quedamos con Sfera porque es la única tienda de moda rápida y accesible que sí se atreve a proponer prendas innovadoras para el día a día. Nos quedamos con sus faldas midi porque admiten infinidad de variaciones: podemos ir al maximalismo que tanto nos gusta y combinarlas con tops igualmente llamativos o llevarlas con piezas básicas que simplemente las acompañen. Y, lo mejor: el efecto moda que aportan supera, y con mucho, el precio que marcan sus etiquetas.

Una falda espectacular para cualquier salida nocturna: es híper sofisticada.

Una de las faldas más espectaculares de la colección de invierno combina unas lentejuelas tamaño XXL transparentes, con un tejido bordado de flores con fondo 'nude'. Es sencillamente espectacular como falda de tarde, pues con una sencillo jersey de lana como proponen los estilistas de la tienda queda perfecta. Además, la silueta evasé equilibra las proporciones como ninguna: si tienes una talla L te va a sentar como un guante. El precio es increíble para tanta sofisticación: 39,99 euros.

Falda de flecos confeccionada en polipiel de Sfera.

Nuestra segunda opción es perfecta para la noche y recurre a uno de los adornos favoritos de la tendencia ahora mismo: los flecos. No vas a encontrar una falda con tanto movimiento y rock'n'roll como esta: confeccionada en polipiel, es a los efectos una minifalda, pero con una densa cortina de flecos que la convierte en una fiesta. Te la llevas a casa por 39,99 euros y puedes combinarla con un jersey a juego también muy potente.

Falda globo de Sfera en tejido estampado con raya diplomática.

Para el día, nos hemos enamorado de esta falda globo, en un tejido maravilloso de color azul marino con raya diplomática. Nos encanta el estilismo que propone Sfera y lo copiaríamos de cabeza a piel. De hecho, los leggings realzan el volumen de la falda de manera extraordinaria y ya no podemos imaginarla de ninguna otra manera. Lleva bolsillos y cuesta lo mismo que las otras faldas midi: 39,99 euros..